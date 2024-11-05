Аффлек дал первый комментарий о Лопес после развода

На днях из жизни ушел музыкант Куинси Джонс, о чем его близкие сообщили в социальном пространстве.

«Сегодня вечером, полные решимости, но с разбитыми сердцами, мы должны поделиться новостью о кончине нашего отца и брата Куинси Джонса», — поделились «Assоciated Press» со ссылкой на семью музыканта.

Особое внимание на артиста сейчас также обратили после скандала с P. Diddy. Все дело в том, что ушедший в свое время продюсировал Майкла Джексона. А посколько сейчас интернет полон разговорами о «воскресшем» вокалисте, который скоро явится миру и расскажет все о преступлениях своих коллег, американская публика подозревает, что заинтересованные лица сейчас «убирают» всех тех, кто был знаком с Джексоном или тех, кто знает слишком много секретов.

Впрочем, склонные к реализму лица считают, что ничего особенного тут нет, потому что мужчине был 91 год. Еще одна загадка, связанная с миром Голливуда – это сломанные отношения Дженнифер Лопес, которая сошлась со своим дорогим Беном после стольких лет.

Когда брак с Аффлеком закончился, она призналась, что не хотела терять его и испытывать эту боль от потери любимого вновь. Отметим, что, по слухам, мужчина отказался от Джен из-за того, что та якобы поддерживала Дидди и участвовала в его темных делах. Мы не можем знать, так ли это на самом деле, но в рамках бесед с прессой он отзывается о бывшей с восхищением и теплотой.

«Дженнифер потрясающая», — высказался на днях он, описав новую работу знаменитости.

Добавим, что несколько дней назад девушка странно повела себя на автограф-сессии: она сбежала сразу же после того, как ей задали вопрос об экс-возлюбленном P.Diddy. Хотя вопрошающая из зала не пыталась как-либо оскорбить звезду или сказать о ней что-то плохое. Просто попросила прокомментировать ситуацию с Комбсом и обвинения против него.