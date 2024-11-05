Бузова поднялась на одну из самых высоких башен мира

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что смогла преодолеть страх высоты и подняться на самую высокую башню в китайском Чженчжоу. Этим достижением она поделилась с поклонниками в своем Telegram-канале.

«Высота башни Чжунъюань составляет 388 метров. По состоянию на 2012 год она была одной из десяти самых высоких башен в мире», - написала Бузова.

Телеведущая отметила, что боится высоты, но все равно смогла подняться на смотровую площадку.

© соцсети

На фото, опубликованных Бузовой, она стоит и сидит с российским флажком в руках на краю башни. При этом видно, что на артистке надета страховка.

Ранее Ольга Бузова раскрыла секрет своей стройности. По ее словам, не поправляться ей помогает отсутствие завтрака и легкий ужин.