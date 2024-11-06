Лоза обратился к Сергею Лазареву после скандала

На съемках передачи «Ну-ка, все вместе!» «лидер сотни» певец Сергей Лазарев устроил демарш. Исполнитель и композитор Юрий Лоза заявил, что после просмотров программы он счел, что «у телеведущих крыша едет» и они «поверили в свою гениальность», считая себя «творцами».

— Эти ребята, ведущие Лазарев и Басков, почему-то поверили в свою гениальность, в свое величие. Эти люди слишком много на себя берут. Понимаете, у них мозги уже сдвинуты в другую сторону. Они такие важные, уже памятники сами себе поставили. Поэтому Лазарев берет на себя право судить, летать через ряды, прыгать через столы, нажимать кнопки за других. Ты кто? Ты певец. Открыватель рта и издаватель звука. Только и всего, — сказал Лоза в беседе с Aif.ru.

Сергей Лазарев впервые высказался о своем поведении на шоу «Ну-ка, все вместе!». Он объяснил, почему решил вмешаться и нажать на кнопку фониатора Льва Рудина, чтобы помочь талантливой участнице.

Похожая ситуация произошла в сентябре. Сергей Лазарев всегда был добродушным человеком, но ситуация в эфире нового сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» в очередной раз вывела его из себя. Он встал на защиту участницы шоу Анны Еськовой из-за того, что фониатр Лев Рудин не хотел отдавать ей свой голос.