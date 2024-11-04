Калашникова рассказала о том, что столкнулась с харрасментом

Анна Калашникова на премьере сериала «Дайте шоу», вспомнила, как в юности столкнулась с сексуальными домогательствами.

«В сериале «Дайте шоу» я играю саму себя - звездного эксперта ток-шоу. А сама история крутится вокруг секс -скандала, который произошел с главной героиней сериала. И в моей карьере была некрасивая история. В студенчестве я подрабатывала на «Мосфильме», мечтала об актерской карьере. И там я познакомилась со знаменитым режиссером, который проявлял ко мне неприличный интерес. Сейчас я могу назвать его имя, поскольку его уже нет в живых. Это легендарный создатель фильма «Анна Каренина» Сергей Соловьев», - заявила певица.

По словам Калашниковой, она и ее подруги приехали к режиссеру домой на кинопробы, пишет «Комсомольская Правда». Там мэтр повел себя не по-джентельменски, девушки уехали и больше с ним не встречались.

Анна отметила, что после этого она решила сосредоточиться на шоу-бизнесе, который показался ей более пристойным, нежели мир кино.

Певица Анна Калашникова посетила открытие II сезона проекта «Театр в кино» в киноцентре «Октябрь» в эффектном алом платье. В беседе с Kp.ru артистка заявила, что наряд — подарок ее возлюбленного, и рассказала о других презентах избранника, которого скрывает от публики.