Похудевший на 17 килограммов Михайлов сообщил, что ест один раз в день

Стас Михайлов, кардинально изменивший имидж, был гостем студии «Шоу Воли» на ТНТ. Певец рассказал, что перемены – его личная инициатива и он давно перестал идти на поводу у публики и никого не слушает, когда дело касается его внешнего вида, поскольку на всех не угодишь.

«Я много лет на сцене, и что бы я ни делал, мне говорят: тебе лысым было лучше, толстым было лучше... Все знают, как надо! Невозможно жить в состоянии, когда кому-то надо угождать», - сказал певец.

Михайлов ответил, что склонен к полноте. И, когда его вес перевалил за 100 килограммов, принял решение худеть. По его мнению, все получится, если наладить самодисциплину и самоконтроль. Так, он уже расстался с 17 килограммами, сообщает издание Тhevoicemag.

«Я отказался от хлеба и сладкого, которое обожаю. Полностью запретил себе алкоголь. Бывали застолья, но там сразу закусываешь и, соответственно, толстеешь. Газированные напитки я тоже убрал. Я стал есть один раз в день, и мне хорошо. Утром я могу выпить сок или съесть сухофрукты. А потом в три часа дня я ем, когда чувствую голод», —— рассказал артист.

Михайлов проживает в элитном поселке Agalarov Estate на Новорижском шоссе. По данным журнала Forbes, самый дорогой особняк среди звезд российской эстрады в поселке принадлежит именно ему.