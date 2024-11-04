Водонаева высказалась о Болгар

Алена Водонаева в Telegram-канале объяснила, что не хочет публично обсуждать взаимоотношения Ирины Болгар и Павла Дурова из уважения к последнему. Телеведущая считает, что Болгар в свое время удачно устроилась, а теперь бесконечно спекулирует» на теме бывшего возлюбленного. Водонаева отметила, что с таким человеком страшно связываться.

«Норма — это когда вы, пусть уже бывшие, но все равно можете доверять друг другу, можете договориться и действовать сообща, особенно когда есть общие дети. Не норма — раскрыть свою хлеборезку и нон-стопом вещать о своем бывшем», - резко написала Алена.

Болгар выиграла иск, поданный против Дурова, в Швейцарии. Суд вынес окончательное решение в пользу матери, опеку над детьми отдали ей. Сейчас речь идет о том, что Ирина требует от Павла многомиллиардных алиментов на детей, сообщает Gazeta.ru/

В середине сентября Ирина Болгар написала, что созданный Дуровым мессенджер Telegram можно рассматривать как их общее имущество, несмотря на то что они не состояли в официальном браке.

По ее словам, Telegram был зарегистрирован на имя Дурова «в рамках обоюдных договоренностей», к которым они пришли за 10 лет, что были вместе. Болгар подчеркнула, что в некоторых странах такие отношения признают официальными, а в некоторых — партнерам позволяют претендовать на долю в совместно нажитом имуществе, даже если брак не был зарегистрирован.