Известная певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) в 2023 году по цене 550 тыс. рублей в месяц сняла квартиру-мансарду на Тверском бульваре. Из-за неосторожного обращения с огнем в жилье произошел пожар, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в понедельник, 4 ноября, в квартире площадью 278 кв., расположенной на 6-м этаже старинного дома, построенного в 1900-е годы.

В советские времена, в период 70-80-х годов прошлого века, в здании работал скульптор Зураб Церетели. Его мастерская расположена там и сейчас, уточнили журналисты.

По данным газеты, первое время после новоселья соседи не были рады исполнительнице и Егору Еропкину (Moneyken), ее молодому человеку. Новые жильцы слишком бурно занимались обустройством быта, чем и вызвали всеобщее возмущение.

По предварительной версии, пожар начался в результате небрежного отношения с каминной установкой. В результате загорелась вентиляция, и огонь перекинулся на деревянную кровлю жилища.

Площадь пожара составила 80 кв. метров, в том числе 65 кв. метров — обрешетник кровли и 15 кв. метров — вещи в квартире. Пожарные явились на место ЧП своевременно и в течение часа потушили огонь.