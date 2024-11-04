Гузеева после скандала на телешоу появилась в социальной сети

Ларису Гузееву стала героиней скандала на шоу «Давай поженимся» на Первом канале. Мать пятерых сыновей из Барнаула Анна Пархатская назвала телеведущую «злой теткой». Об этом информируют 7days.

Анна выбрала мужчину, который отказался с ней общаться. Про словам Пархатской, виновата в этом была Гузеева, которая недостаточно оценила ее судьбы и таланты.

«Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы!» - заявила отвергнутая невеста.

Гузеева ответила разгневанной Анне.

«Я вашу историю не переврала. Ничего не добавила от себя!» «Вы ее обесценили!» — возразила Пархатская.

История получила широкий отклик у публики. Многие подписчики оставили посты поддержки в микроблоге Гузеевой. А накануне и она сама вышла на связь, показав, как делает плов, запеченный в тыкве.

Недавно Лариса Гузеева рассказала, какие мифы про возраст ей «вбили в голову». По словам 65-летней артистки, она верила, что у женщин с возрастом должны быть короткие волосы. Гузеева заявила, что в этот стереотип верят большинство россиянок. Телеведущая призналась, что решила нарастить себе локоны только из-за съемок - и ей понравился результат.