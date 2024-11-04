Клава Кока показала заплаканное лицо

Клава Кока выложила в микроблог фотографию с заплаканными глазами и растекшейся тушью.

«Вернулась. Накрыло», — эмоционально прокомментировала Клава.

Певица недавно отдыхала и работала над новым альбомом в Дубае. Также там она залечивала душевные раны – перед отъездом она сообщила своему бойфренду Александру Поверину, что расстается с ним

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Клава и Александр были вместе с прошлого года. Они познакомились на проекте «Сердце Клавы» и продолжили отношения и после него. Очень многие поклонники певицы считали, что Поверин использует ее известность, чтобы повысить собственный рейтинг.

После публикации фотографии в социальных сетях Клавы появилось много поддерживающих постов от подписчиков. А Продюсер Пашу отправил ей большой букет роз.

После красивого романа с Александром Повериным длиной в 500 дней Клава Кока, похоже, постепенно приходит в себя, но все никак не может оправиться от разрыва — недавно певица показала, как среди ночи заедает грусть фастфудом с друзьями

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