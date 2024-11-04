Продюсер оценил возможность концерта Канье Уэста в Петербурге в ноябре

Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн сомневается в вероятности проведения концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге в ноябре. По его мнению, появившаяся в СМИ информация о выступлении уже в текущем месяце, мягко говоря, не соответствует действительности. Музыкальный продюсер рассказал "Известиям", что приезд звезды и шоу такого уровня невозможно организовать за несколько недель.

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Он отметил, что стадионные концерты анонсируются за 6-12 месяцев.

"Рабочая виза в Россию делается в течение месяца. Согласование с полицией, со всеми инстанциями делается тоже минимум три недели. Договора с площадкой нет", - сказал Финкельштейн изданию.

Слухи о вероятном концерте известного американского рэпера поползли после его визита в Москву в июне. Хотя он приехал в гости на день рождения главного дизайнера своего бренда Yeezy Гоши Рубчинского, сообщалось, что артист осматривал столичные площадки. Позднее даже стал известен гонорар за выступление - 5 миллионов долларов. Впрочем, до этого певец заявлял, что готов завершить музыкальную карьеру.