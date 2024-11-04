Апина поделилась секретом похудения

Алена Апина, которой в августе исполнилось 60 лет, появилась перед публикой на красной дорожке мероприятия по вручению светской премии основательно постройневшей. Как призналась сама певица, ей удалось расстаться с 15 килограммами «лишнего» веса.

Своей методикой похудения звезда поделилась с журналистами «Московского Комсомольца». По словам Алены, у ней был очень сильный стимул – ей хотелось хорошо выглядеть на сцене.

«Это заставляет меня много тренироваться, репетировать петь, смотреть на себя в зеркало и получать удовольствие. Тренировки у меня каждый день. Это и хореография, и прогулки, и фитнес - в общем, все на свете», - рассказала она.

Также певица резко ограничила себя в еде.

«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и я уже привыкла к этому. Сейчас вешу 54 килограмма. Это практически вес, с которым я работала в «Комбинации». Тогда я весила 52 килограмма. Так что осталось еще парочку скинуть. В целом я похудела на 15 килограммов - были такие моменты грустные», - сообщила Апина.

Певица Алена Апина готова выступить на одной сцене с группой «Комбинация» и ее вокалисткой Татьяной Ивановой за 3 млн рублей, поделился портал Super.ru со ссылкой на концертного менеджера Апиной. В эту сумму артистка оценивает временное воссоединение с бывшими коллегами.

Однако эта задача окажется сложной для заказчика: менеджмент Ивановой заявил изданию, что певица не станет выступать вместе с Апиной.