Предзаказы на альбом A$AP Rocky «Don't Be Dumb» отменены

Продавцы отменили предварительные заказы на виниловое издание грядущего лонгплея Don't Be Dumb американского рэпера A$AP Rocky. Изначально релиз полноформатника должен был состояться 30 августа этого года, но в итоге он был перенесен на неопределенную осеннюю дату.

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Еще в сентябре A$AP Rocky объяснял, что альбом задерживается из-за его перфекционизма, утечек информации и проблем с оформлением.

«Я перфекционист, и иногда мне кажется, что это — мой злейший враг. Мне нравится постоянно что-то пересматривать и редактировать, доводя вещи до их предела. Я хочу изучить все варианты и возможности», — сказал рэпер изданию Complex.

Будет ли снова перенесена дата релиза, неизвестно. Артист также пока не давал комментариев по поводу отмены предзаказов.

Ранее стало известно, что A$AP Rocky сыграет в фильме Спайка Ли «Рай и ад».