Зверев объяснил, почему конфликтует с соседями

Сергей Зверев пожаловался, что шумные соседи сделали его жизнь невыносимой. Решить проблему тишины в подъезде дома, расположенного в центре Москвы, не получается ни у Зверева, ни у прочих жильцов. По словам звездного стилиста, страдают все.Об этом пишет «Московский Комсомолец».

«В той квартире живет семья: женщина (она уже в возрасте) – хозяйка квартиры, ее дочь лет 40 и маленький ребенок. Двадцать лет она преподает игру на фортепиано: одни ученики уходят, другие приходят. Это просто невозможно. А еще у них вся рабочая зона – и кухня, и коридор, и место, где стоит рояль, - выложена кафелем. Соседка надевает каблук и четко отчеканивает каждый шаг. В последние годы ситуация еще больше усугубилась: у них появился ребенок. Я раньше утром в страхе просыпался, потому что какие-то шары катились над моей головой. Оказалось, что ему купили самокат, потом - велосипед купили, позднее - мячик баскетбольный. И вот он им бил по полу несколько часов, пока они его не выводили гулять. Затем соседи купили ребенку трубу…», - говорит Сергей. -

С жильцами «нехорошей» квартиры пытались договориться.

«Мы сначала в почтовый ящик им письма клали: «Уважаемые жильцы, пожалуйста, ведите себя потише, особенно в выходные дни. Вы же знаете, что все слышно. Не шумите и не устраивайте репетиции хотя бы в субботу и воскресенье». Вывешиваем просьбы: они их срывают и дальше продолжают», - констатирует Зверев.

Как оказалось, не помогают и заявления в полицию. Остается только уповать, что когда-то все это завершится.

Директор PR-агентства Роман Масленников убежден, что российский шоумен Сергей Зверев превратил в пиар свой конфликт с соседями, на которых стилист постоянно жалуется.