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Фомин поддержал попавшую в неловкую ситуацию Лолиту

Недавно Лолита Милявская получила так называемую профессиональную травму, сильно подпортившую улыбку артистки. Певица выбила зуб, пишет Экспресс Газета.

Фомин поддержал попавшую в неловкую ситуацию Лолиту
© РИА Новости
«Выбила себе зуб микрофоном. Через это проходят абсолютно все. Ты варьируешь звук микрофоном, и зуб трескается-трескается, а потом вылетает, - призналась расстроенная Милявская.

Митя Фомин решил поддержать упавшую духом коллегу. Он рассказал, что попадал в схожую неприятную ситуацию. Во время выступления у него отвалился зуб, установленный на имплант. Артист приклеивал его на жевательную резинку и продолжал выступать. «чинить» приходилось достаточно часто.

«Позорище было страшное, зуб я клеил на жвачку, как на штукатурку, и в таком виде продолжал концерт», - сообщил он.

Ранее Милявская рассказала, что чуть не погибла после концерта в заведении одного из поклонников. После выступления певица должна была отправиться на ужин со своей командой в ресторан одного из своих фанатов, однако там случился страшный пожар.