Фомин поддержал попавшую в неловкую ситуацию Лолиту

Недавно Лолита Милявская получила так называемую профессиональную травму, сильно подпортившую улыбку артистки. Певица выбила зуб, пишет Экспресс Газета.

«Выбила себе зуб микрофоном. Через это проходят абсолютно все. Ты варьируешь звук микрофоном, и зуб трескается-трескается, а потом вылетает, - призналась расстроенная Милявская.

Митя Фомин решил поддержать упавшую духом коллегу. Он рассказал, что попадал в схожую неприятную ситуацию. Во время выступления у него отвалился зуб, установленный на имплант. Артист приклеивал его на жевательную резинку и продолжал выступать. «чинить» приходилось достаточно часто.

«Позорище было страшное, зуб я клеил на жвачку, как на штукатурку, и в таком виде продолжал концерт», - сообщил он.

Ранее Милявская рассказала, что чуть не погибла после концерта в заведении одного из поклонников. После выступления певица должна была отправиться на ужин со своей командой в ресторан одного из своих фанатов, однако там случился страшный пожар.