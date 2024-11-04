Дочь Успенской находится в реабилитационном центре

Татьяна Плаксина, которую вернули домой после побега в Израиль, находится в реабилитационном центре. Молодая женщина потихоньку возвращается в адекватное состояние, Любовь Залмановна во всем ее поддерживает, пишет 5 Канал.

Напомним, месяц назад у 34-летней Татьяны произошел срыв. Она улетела к знакомому в Израиль и дала скандальное интервью о своей матери. Якобы, та запирает дочь дома и силой заставляет выходить на сцену. Уже по возвращению в Москву Татьяна пришла в себя и попросила у матери прощения.

Позднее адвокат Успенской Елена Сенина объяснила, что Плаксина страдает от зависимости и стала жертвой непорядочных людей. Это уже далеко не первый срыв, и очевидно, что борьба предстоит серьезная.

По словам Елены Сениной, наследницу Успенской надо спасать.