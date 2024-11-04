Ирина Болгар, называющая себя матерью детей основателя Telegram Павла Дурова, отреагировала на его новое фото с девушкой – Юлией Вавиловой. Она намекнула, что снимок вводит публику в заблуждение.

Вавилова выложила снимок, на котором оба улыбаются на фоне Эйфелевой башни. Девушка подписала фото: «Вот так я понимаю счастливое воскресенье».

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Болгар выложила похожую фотографию с Дуровым, на которой Павел был мрачным и не улыбался.

Ирина подписала снимок: «Так выглядели наши обычные не постановочные семейные фото. Для себя, а не для введения в заблуждение публики».

Ранее Болгар заявляла, что одежда Дурова создавалась по ее дизайну. Ткани тоже выбирала она. Ирина говорила, что создала капсульную коллекцию, в которой вещи сочетались друг с другом. Она сообщил, что, в частности, пуговицы с волком делались по ее эскизам.