Влад Канопка купил квартиру в Петербурге

37-летний актер Влад Канопка, известный по сериалу «Молодежка», рассказал о покупке квартиры в Санкт-Петербурге. Недвижимость в Москве знаменитости не по карману.

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Подробностями Канопка поделился в интервью StarHit.

Говоря о покупке жилья, актер рассказал:

«Хороший вариант нашел, на два миллиона ниже рыночной стоимости. В Москве квартиры, которые мне нравятся, пока недосягаемы по ценнику».

Он считает, что недвижимость в Москве надо было покупать до 2020 года. Жить за МКАДом актер не хочет. Сейчас он снимает жилье на Проспекте мира и говорит, что все устраивает.

При этом на дорогие машины Канопка никогда не тратил деньги – с детства не имел к ним тяги.

«Вообще кайфа не получаю от тачек… У меня сейчас и водительского удостоверения нет», - сообщил Канопка.

Он признается: в основном тратит деньги на путешествия, старается летать куда-нибудь два раза в год. Недавно актер вернулся из Японии, зимой планирует посетить Индию.

Ранее сообщалось, что певец Митя Фомин купил квартиру в строящемся доме в Москве. По данным СМИ, стоимость недвижимости составила 40 млн рублей. Артист планирует сдавать жилье в аренду.