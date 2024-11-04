Кинчев оправдался за резкое заявление о переносе концертов

Константин Кинчев ранее сделал заявление о переносе на апрель концертов рок-группы «Алиса» в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. Основная причина – малое количество проданных билетов. Музыкант и фронтмен группы написал, что слушатели больше интересуются выступлениями, которые обещают «хиты, лучшее, любимое». В завершение он добавил:

«Не хотите — ваше дело».

Поклонники бурно отреагировали на это сообщение, сочтя его резким и неуважительным. Вследствие этого Кинчев был вынужден разместить в соцсетях новый пост, пишет teleprogramma.

Певец объяснил, что в Перми продано всего 300 билетов, в Новосибирске — 350, а в Екатеринбурге — чуть больше. Коллектив группы подсчитал, что гастроли при таких продажах могут привести к финансовым потерям.

Ранее зрительница, побывавшая на концерте Константина Кинчева, пожаловалась на ожоги рук и ног. Она рассказала, что зажженные фаеры полетели под ноги посетителям.