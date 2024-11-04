Молодая жена Диброва рассказала о браке с телеведущим

35-летняя Полина Диброва заявила, что муж Дмитрий стал для нее отцом в браке. Жена телеведущего рассказала об отношениях с ним в эфире шоу «Лицом к лицу».

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По словам Полины, Дмитрий стал для нее не только мужем, но и наставником, отцом. Соглашаясь на брак с ней, телеведущий пообещал, что всему научит. И, как утверждает Диброва, она действительно узнала много нового о жизни.

«Для Димы, мне кажется, как-то совпали две роли во мне. И для меня в нем. Хотя, наверное, психологи скажут, что это некая подмена. Но это так. Я для него стала как дочь, а он для меня стал в некоем смысле отцом. Именно потому, что показывал мне эту жизнь с той стороны, которую я никогда не видела», — высказалась Полина.

Диброва добавила, что в первый год брака они сократили общение с друзьями: супруги были заняты обустройством дома и выстраивали свои отношения. Несмотря на отсутствие близких, Полине было комфортно: супруг окружил ее заботой и любовью.

«Как Будда жил до какого-то периода в своем царстве — родители его не выпускали, а потом он узнал, что есть смерть, что есть старость, что есть болезни. Так и здесь, я была в абсолютном каком-то коконе любви», — резюмировала Полина.

Напомним, что Дибров старше жены в два раза.

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