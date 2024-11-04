Бузова рассказала, что Тарасов скрывал от нее свои доходы

Ольга Бузова была замужем за Дмитрием Тарасовым, который в свое время был очень известным футболистом и зарабатывал миллионы долларов. Однако заработок свой от супруги скрывал, пишет СтарХит.

Поющая телеведущая вела шоу «Это нормально?» в студии канала ТНТ. В частности, обсуждали вопрос о том, как должны строиться финансовые отношения в паре.

Ольга рассказала о своем браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Когда они жили вместе, он выступал за московский «Локомотив» и получал по 3 миллиона евро за сезон (на тот момент около 100 миллионов рублей). Также у Тарасова был доход от рекламных контрактов и выступлений за сборную России.

«Мой бывший супруг никогда не говорил мне в первое время, сколько зарабатывает. Боялся, что все потрачу? Но, когда я узнала, то просто обалдела. Он получал очень много, а я видела очень мало», - призналась Бузова.

Ольга вела шоу «ДОМ-2» и тоже неплохо зарабатывала, конечно, тогда еще кратно меньше, чем ее супруг. Она объяснила, что всего в жизни добилась сама. Никогда никто из ее спутников не приходил к ней с крупной суммой денег и не говорил: «На, бери».

Ольга Бузова стала известна благодаря проекту «Дом-2», к которому присоединилась в 2004 году. В 2011-м она начала музыкальную карьеру, выпустив первый сингл «Не забывай». Артистка спела в дуэте с рэпером T-Killah. В 2016 году вышел ее первый сольный трек «Под звуки поцелуев». Недавно певец и актер Стас Ярушин раскрыл отношение к Бузовой. Он назвал артистку невероятно крутой и сильной.