Семью Максима Покровского объявили в розыск

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила в розыск лидера группы «Ногу Свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), его жену и сына. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, семья должна ФНС около 400 тысяч рублей. В частности, долг сына музыканта Ильи составляет около 206 тысяч рублей налоговой и 5 тысяч рублей приставам, жена Татьяна — около 44 тысяч рублей. У самого Покровского долг за налоги составляет около 180 тысяч рублей.

Покровского включили в реестр иноагентов 31 марта 2023 года после его резких высказываний и выпуска видеоклипов о военной операции на Украине. Музыкант подал иск к Минюсту РФ и потребовал исключить себя из перечня, но в августе 2023 года московский суд отказал ему в этом. В отношении проживающего в США музыканта также заводили дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, но Хорошевский суд Москвы прекратил административное производство по нему.

Ранее Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, который требовал исключения из реестра иноагентов Минюста.