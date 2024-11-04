СМИ: российская налоговая ищет лидера «Ногу свело» Покровского*

Семья российского лидера рок-группы «Ногу свело!» Макса Покровского* (признан иноагентом в РФ) задолжала более 400 тыс. рублей в качестве налогов. На фоне этого ФНС ведет розыск певца и его родственников, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, семья исполнителя на протяжении нескольких месяцев уклоняется от уплаты налогов.

Так, сын фронтмена группы Илья Максимович должен 206 тыс. рублей налоговой и 5 тыс. рублей приставам, жена Татьяна — 44 тыс. рублей. Глава семейства не выплатил ФНС 180 тыс.

Напомним, что в 2022 году Покровский* вместе с семьей отбыл в Соединенные Штаты. В настоящее время он проживает в купленном в ипотеку таунхасе в Нью-Йорке.

*Признан иноагентом в РФ.