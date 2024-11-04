Limp Bizkit работает над новой музыкой

Американский ню-метал-коллектив Limp Bizkit подтвердил, что сейчас занимается созданием новой музыки. О работе группы над свежим материалом стало известно после того, как ее фронтмен Фред Дерст опубликовал в соцсетях фото из студии.

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Вместе с Дерстом на снимке можно увидеть ударника Limp Bizkit Джона Отто, передает NME. О том, когда поклонники смогут услышать новую музыку, артист не сказал.

Последний лонгплей Limp Bizkit «Still Sucks» увидел свет в 2021 году. До этого коллектив находился в десятилетнем хиатусе.

Ранее в этом году Фред Дерст обратился к российским фанатам через соцсеть «ВКонтакте». Он выразил надежду на скорую встречу со слушателями из РФ.