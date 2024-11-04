Лазарев объяснил неудачи в личной жизни «проклятием» бывшей

Российский певец Сергей Лазарев обвинил телеведущую Леру Кудрявцеву в неудачах в личной жизни. Об этом артист пошутил на «Шоу Аватар», где бывшие возлюбленные оказались в жюри.

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Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал, отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один, ребята? Так она же прокляла всех, — сказал Лазарев.

В свою очередь Кудрявцева сказала, что в реальной жизни Лазарев совсем другой. Она также пригрозила ему, что покажет зрителям «самые низкие стороны» экс-возлюбленного.

Лазарев и Кудрявцева встречались с 2008 по 2012 год, при этом они сохранили приятельские отношения и постоянно работают вместе. Спустя год после расставания телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, в браке у супругов родилась дочь Мария. При этом Лазарев не подтверждал публично свои романы, однако известно, что в 2014-м у него родился сын Никита, спустя четыре года на свет появилась его дочь Анна. Певец не раскрывает имя матери своих детей.

В августе Кудрявцева назвала певца Сергея Лазарева «дрянью» после того, как со сцены «Новой волны» он заявил, что она ведет конкурс уже 20 лет. Ведущая запретила исполнителю говорить о ее возрасте, после чего тот пошутил, что ей всего 16 лет.