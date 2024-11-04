Светлана Лобода стала зарабатывать примерно в пять раз меньше после отъезда из России из-за начала СВО. Если здесь она была звездой первого десятка, то за рубежом стала всего лишь одной из очень многих.

За 2021 год певица заплатила со своего ИП 3,6 млн рублей налогов, заработав более 500 миллионов рублей в основном, на концертах, но и на рекламе в личном блоге тоже неплохо – 24 миллиона, пишет Телеграм-канал Mash. Тогда гонорар Лободы составлял примерно 5, 4 миллиона за один концерт, в среднем в месяц таких концертов было 15.

Теперь же у Светланы получается 15 концертов в год. Она пела в Австралии, Новой Зеландии, Кишинёве, Алма-Ате и Лос-Анджелесе, Дубае и пр., где заработала примерно 105 миллионов рублей из расчета 65 тысяч евро за один концерт. Сейчас ходят слухи, что певица готова выступать на корпоративах россиян при условии 15 миллионного гонорара. Но только за пределами РФ.

Лобода начала принимать заказы на корпоративы от россиян

Спрос на выступления певицы Светланы Лободы за 15 миллионов рублей будет. Соответствующее мнение выразил критик Евгений Бабичев. Он напомнил, что у артистки есть «бронебойные хиты» - на них Лобода и стремится заработать. Из новых песен у певицы нет ничего яркого, заметил он