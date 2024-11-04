Памела Андерсон рассказала, почему уехала из Голливуда

Памела Андерсон несколько лет назад переехала из Голливуда в свою родную Канаду. Бывшая фотомодель и актриса призналась, что чувствует себя очень далекой от образа, который у нее был раньше. Она считает, что это решение помогло ей взглянуть на свою жизнь и вспомнить, кем она была.

«Я хотела, чтобы то, что я делаю, определяло меня. Все эти осознания пришли ко мне в розовом саду», – сказала Андерсон.

Актриса уехала из США в Ванкувер, Британская Колумбия, несколько лет назад в период самоанализа. 57-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» объяснила, что «в какой-то момент сдалась» и почувствовала, что ей нужны перемены.

«Я не знаю, что произошло за последние несколько десятилетий, но сейчас я чувствую себя настолько далекой от того образа, какой был у меня», – призналась Памела.

Она добавила, что раньше чувствовала себя очень грустной и одинокой, а также непонятой. Ей казалось, что она «действительно облажалась», а вся ее жизнь была «кучей ошибок», пишет PageSix.

Ранее стало известно, что британский актер Роберт Паттинсон собирается покинуть Голливуд и переехать в Южную Корею, где планирует строить свою кинокарьеру.