Приемный отец Милохина снизил цену дома после попытки поджога

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев снизил цену на дом в Анапе, который он выставил на продажу после попытки поджога. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, недвижимость упала в цене еще на 2 миллиона рублей — за дом площадью 300 квадратов семья блогера просит 9,8 миллиона рублей, хотя изначально он выставлялся за 15 миллионов.

Тюленев после попытки поджога его дома беспокоится за безопасность родных и не раскрывает свое местоположение. У его семьи заканчиваются деньги на съемное жилье, а покупателей на дом они найти пока не могут.

Неизвестные пытались поджечь дом приемного отца Милохина в ночь на 15 сентября — в него кинули коктейль Молотова. Позднее была обнаружена записка во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации. Милохин после случившегося возвращаться в Россию отказался.