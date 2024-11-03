Гагарина рассказала о работе Градского в «Голосе»

Полина Гагарина была наставницей вместе с Александром Градским в шоу «Голос». В эфире документального фильма Первого канала «Никто на Земле не проходит бесследно», посвященному 75-летию со дня рождения и маэстро, певица рассказала, что работать с ним было непросто, пишет портал Vokrug.tv .

У народного артиста России было повышенное чувство ответственности и очень высокие требования, как к себе, так и к окружающим. Плюс он был очень эмоциональным человеком. Он мог сильно вспылить, но также был отходчив, и никогда не копил обид.

«Он был творческим человеком, и все творческие люди имеют настроение дня, поэтому мы все всегда, когда выходили в студию, мы проверяли, в каком настроении Александр Борисович сегодня», — рассказала Полина.

В воскресенье, 3 ноября, Александру Градскому исполнилось бы 75 лет. Он был одарен во всех смыслах: композитор, певец, поэт. Уникальные вокальные данные позволяли ему исполнять произведения разных жанров: эстрадные песни, арии из опер, рок-н-ролл.