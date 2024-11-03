Кравец прокомментировала слухи о том, что ей мстит Пугачева

Алену Кравец недавно отправили восвояси с церемонии вручения модной премии. Сама Кравец объясняет скандал тем, что она явилась на мероприятие в неподобающем виде – в слишком открытом наряде и без нижнего белья.

После этого в социальных сетях появилась информация о том, что к истории с Кравец якобы приложила руку Пугачева. Дело в том, что ранее Алена высказывалась о семейной жизни Примадонны. Якобы еще в России ее супруг всячески обижал певицу, а та терпела.

После выступления Кравец Пугачева разместила в социальных сетях пост, где сообщила, что любит читать про себя сказки, пишет «Московский Комсомолец».

«Алла, конечно, имеет влияние. У нее в России до сих пор остались люди, которые ею восхищаются и которые ее по-прежнему поддерживают. Но, думаю, что в моем случае Пугачева не виновата. Она же даже не знала, что я пойду на эту церемонию. Это личная зависть со стороны грузной женщины, которая ко мне подлетела, когда я только вошла в зал, и стала требовать, чтобы я покинула церемонию. Я уже привыкла, что все завидуют моей красоте, таланту и богатству. Никто не может пережить моего успеха. Но такое, чтобы меня не пустили на церемонию, случилось со мной впервые. Ну что ж, с почином меня», - заявила светская львица.

Ранее Пригожин призвал оставить в покое Аллу Пугачеву.