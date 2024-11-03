Лазарев извинился за свое поведение на телешоу

Сергей Лазарев спровоцировал публичный скандал. В ходе последнего выпуска популярного телешоу «Ну-ка, все вместе!», где победитель должен был получить песню авторства Игоря Крутого, он повлиял на распределение призовых мест.

Когда выступала Арпи Абкарян, то один из ста членов жюри (это был фониатр Лев Рудин) не стал нажимать кнопку и голосовать за нее. Но Сергей Лазарев спрыгнул со своего места на стене – декорации высокие, поэтому Лазарев кувыркался буквально по головам, чтобы добраться до места Рудина. Сергей нажал за него кнопку, и конкурсантка получала наивысшие 100 баллов. При этом Рудин покинул студию.

В итоге оказались 2 победительницы - Дарья Храмова и Арпи Абкарян набрали по 100 баллов, пишет «Комсомольская Правда».

Певец был вынужден объяснить свое поведение. Он записал обращение, где сказал, что никому не сделал плохо.

«В этом спецвыпуске победили две сильнейшие участницы вместо одной. Давайте порадуемся за артисток - вам что жалко? Что касается Арпи, то она давно заслужила в нашем шоу призовые места (дважды бронзовый призер двух сезонов), и ей уже не надо признания сотни (она сама эксперт). Ей для полного счастья не хватало лишь сольной песни от композитора Игоря Крутого, в чем я ей немного и помог, добавив один голос «вечно недовольного» эксперта, который всегда предвзято относился к ней в шоу и никогда не вставал. С его присутствием она априори никогда не была бы победительницей - это личная неприязнь, «несправедливое» судейство и «двойные стандарты». Вторая же победительница Дарья Храмова (также призер прошлых сезонов) никак не была ущемлена моим «поступком» и также выиграла свою песню от Игоря Крутого...», - сказал Сергей.

Лазарев подчеркнул, что поступок его был вызван реакцией на работу не был случаен, а был вызван реакцией на работу «некоторых экспертов», которые, по его мнению, из выпуска в выпуск демонстрировали предвзятое отношение к конкурсантам.

Ранее Сергея Лазарева раскритиковали за поведение на шоу «Ну-ка, все вместе!». Пользователи Сети назвали его истеричным человеком: «Прыгал по стене так, что было жутко смотреть», «Очень уважаю Сергея, но то, что было — перебор», «Получается, что мнение их же экспертов, которых они наняли, особо не учитываются», — негодовали комментаторы.