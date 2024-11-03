Хайдаров дал Лолите совет сменить пластического хирурга

Тимур Хайдаров посмотрел выпуск с Лолитой Милявской на шоу «Кстати». После этого он в микроблоге написал, что советует певице сменить пластического хирурга.

К такому выводу его привели слова доктора Милявской о том, что после пластики ягодиц нельзя на них сидеть и лежать целый месяц.

Более того, он заявил, что что артистке провели «не совсем качественную и корректную» операцию на подбородке, пишет Gazeta.ru. Правда, никаких конкретных описаний якобы ошибки коллеги не привел.

Напомним, Тимур Хайдаров — хирург, про которого в последнее время говорится очень много. Он оперировал многих известных личностей, включая Филиппа Киркорова. Однако его также называют одним из самых скандальных врачей, потому что многие клиенты недовольны результатами пластики (в их числе, например, Любовь Успенская, певица Слава).