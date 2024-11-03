Новогодняя программа Шнурова сулит певцу немалый заработок

Шнуров после развода Сергей Шнуров вернулся к активной творческой деятельности. В частности, на днях планируется премьера его совместных песни с Инстасамкой: «Хорошо», «За деньги нет».

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Однако слухи о заоблачных гонорарах за дуэт, как пишет «Комсомольская Правда», сильно преувеличены. Гонорар Шнурова с «Ленинградом» стартует в среднем от 15 миллионов рублей, Инстасамки – от 5 миллионов. Со второй половины декабря может быть новогодняя наценка.

Новогодние праздники Сергей Шнуров и «Ленинград отработают в России. Заготовлены новинки, также будут исполняться старые хиты. Планируется выступление не «Новогоднем огоньке». Шестого января команда улетит на Пхукет. Где запланирован концерт н а«Lotus Arena». Через два дня их уже ждут на Бали. Билеты на танцпол – от 11500 рублей, в вип-сектор – от 30000 рублей.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов негативно высказался о дуэте Сергея Шнурова и Инстасамки. Он заявил, что считает их коллаборацию «помоями», и их песню он бы слушал только за большие деньги.