Друг назвал Градского «абсолютным феноменом русской жизни»

Александру Градскому 3 ноября РФ исполнилось бы 75 лет. Талант его как певца, музыканта, композитора принес ему всенародную известность и любовь. Телепроект «Голос» сделал его узнаваемым по всей России. Градский блистал в Большом театре и на концертных площадках, его музыка звучала в фильмах и мультфильмах, он написал три рок-оперы. В том числе, «Мастера и Маргариту», которую создавал 30 лет.

Градский был четырежды женат; последний брак он заключил за месяц до смерти, уже при наличии в этом союзе двоих детей. Однако, когда он заболел, за ним ухаживали не близкие люди, а сиделка. А после его смерти разгорелся скандал из-за наследства, и уже три года идут судебные тяжбы между наследниками: старшими детьми и вдовой Градского с его младшими детьми.

Представители «Комсомольской Правды» пообщались с близким другом Александра Борисовича – телеведущим, режиссером, писателем-сатириком Андреем Кнышевым. Он озвучил свою оценку масштаба личности Градского.

«Саша был масштабный, амплитудный человек. Все у него было крупно, мощно, с одной стороны. С другой, этому масштабу раскрыться до конца не дали. Мне кажется, он находился в зажиме нереализованности. Он - абсолютный феномен русской жизни. В нём сочеталось народность и элитарность, бескультурье и интеллигентность. В середине 90-х, когда после долгих лет застоя, у многих появилось гражданское чувство, он высказывал мысль баллотироваться в президенты. «Они же не понимают, а я бы смог…», - говорил он совершенно серьезно,» - сообщил Кнышев.

На могиле народного артиста России Александра Градского, которого не стало в ноябре 2021 года, недавно установили памятник. Монумент создал скульптор Вадим Церковников, который реставрировал памятник «Рабочий и колхозница» в Москве.

До этого Церковников признавался, что Градский, еще до своей кончины, просил установить на его могиле «глыбу». Скульптор выполнил желание композитора - он создал «камень музыки Градского» весом 35 тонн.

Еще в мае сообщалось, что россияне возмущены заброшенной могилой Александра Градского. Поклонники композитора ругали родственников за то, что те до сих пор не установили памятник. На могиле до недавнего времени стоял только крест