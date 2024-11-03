Канье Уэст не даст концерт на "Газпром-Арене" в ноябре

Информация о выступлении рэпера Канье Уэста на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в конце ноября не соответствует действительности, сообщил ТАСС президент корпорации PMI ("Петербургской музыкальной индустрии") Евгений Финкельштейн.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что Канье Уэст может приехать в Россию с концертом в ноябре, он якобы планируют провести его в Петербурге на "Газпром-Арене". По данным Telegram-канала, организаторы концерта уже нашли средства, договорились с площадкой и даже перевели представителям артиста аванс. В сообщении также отмечается, что билеты могут поступить в продажу уже на следующей неделе.

"Никакого концерта Канье Уэста на "Газпром-Арене" не будет. Я сегодня разговаривал с [представителем] "Газпром-Арены", у них нет договора аренды даже. Когда люди заявляют про концерт Канье Уэста за две с половиной недели до концерта с неполученными разрешениями, без договоров аренды, для меня это какой-то бред сумасшедшего. Рабочую визу в страну нужно делать от трех недель, подача разрешения на проведение концерта тоже делается как минимум месяц, а еще продавать билеты и делать технический райдер и так далее", - сказал он в беседе с ТАСС.

Финкельштейн также сообщил, что его компания ведет переговоры с Канье Уэстом и имеет представление о том, сколько средств необходимо для того, чтобы организовать концерт этого артиста в РФ.

"Я знаю, сколько стоит привезти артиста. Откуда у него деньги? К тому же это невозможно сделать за такие сроки", - отметил президент PMI.

ТАСС запросил комментарий у представителей "Газпром-Арены".

Промоутерская компания PMI Show входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года. Более чем за 25 лет работы PMI Show организовали более 3 тыс. концертов западных и российских звезд, среди которых такие артисты как Paul McCartney, Sting, Shakira, Sade, Madonna, Britney Spears, Ricky Martin, Elton John, Bjork, Whitney Houston, Jamiroquai, Cher, Duran Duran, Depeche Mode, Metallica, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дима Билан и многие другие.