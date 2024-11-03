Анонсирована новая дата проведения концерта Канье Уэста в России

В России вновь анонсировали концерт американского репера Канье Уэста. Новую дату и место проведения концерта сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники среди организаторов мероприятия.

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По данным издания, организаторы якобы сумели согласовать новую дату и место проведения концерта. Его запланировали провести в ноябре, но не в Москве, как хотели сначала, а на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Baza отмечает, что организаторы уже заплатили реперу аванс, правда сумма платежа не разглашается. По сведениям издания, речь может идти о двух миллионах долларов.

Кроме того, отмечается, что весной 2025 года Уэст вновь приедет в Россию и даст еще один концерт в Москве.

1 июля уже сообщалось, что Канье Уэст планирует провести концерт в Москве. Якобы он приехал в столицу Россию, чтобы выбрать подходящую площадку. В этот же день информацию опровергли, сообщив, что визит звезды имел исключительно личный характер.