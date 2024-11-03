Соседов высказался о дуэте Шнурова и Инстасамки

Сергей Соседов высказался о предстоящем дуэтном проекте, который обещает стать весьма дорогостоящим, учитывая его участников. Речь идет о дуэте рэп-исполнительницы Инстасамки и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

© YouTube

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что их зовут выступать на корпоративе за 60 тысяч рублей, пишет teleprogramma.

«Мне вчера позвонили с одного интернет-портала и сказали, что Инстасамка записала какой-то дуэт со Шнуром, и теперь их покупают на корпоративы за 60 миллионов рублей. Я говорю: «А вы что, верите в такую чушь собачью?» Я не знаю идиота, который бы заплатил за такое 60 миллионов рублей», - сказал Соседов.

Ранее стало известно, что Инстасамка станет новой вокалисткой «Ленинграда», а сам Шнуров, по версии СМИ, решил вернуться к музыке после проблем в семье. При этом певица уже анонсировала совместный релиз вместе с группой, который выйдет 8 ноября.