Рок-группа «Аффинаж» заявила о желании поработать с Нурминским и Инстасамкой

Лидер рок-группы «Аффинаж» Эм Калинин ответил на вопрос о том, с кем коллектив хотел бы посотрудничать. Музыкант назвал имена рэп-исполнителя Нурминского и поп-певицы Инстасамки.

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Также Калинин прокомментировал недавние новости о сотрудничестве Дарьи Зотеевой (настоящее имя Instasamka) с Сергеем Шнуровым. Лидер «Аффинажа» сравнил этот «эксперимент» с коллаборацией Korn и Skrillex, выпустивших альбом в жанре даб-степ.

Музыкант также подчеркнул, что Шнуров добился такого авторитета, что «нет артиста, который был бы необходим ему». Комментируя популярность Инстасамки, Калинин похвалил трек «За деньги — да» и назвал хайп вокруг певицы «заслуженным». Его слова цитирует Национальная служба новостей.

Совместная работа Инстасамки и «Ленинграда» — это пиар и творчество. Пиар — тоже творчество, которое не всем дано. Эм Калинин лидер рок-группы «Аффинаж»

Басист «Аффинажа» Сергей Шиляев также отметил, что сейчас коллектив гастролирует с концертной программой лучших песен и планирует выпустить новую музыку «скорее ближе к осени» следующего года.

Ранее стало известно, что совместный альбом Инстасамки и «Ленинграда» увидит свет 8 ноября.