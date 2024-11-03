Эпатажная выходка Лазарева привлекла внимание публики

Сергей Лазарев в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» уже не раз был замечен за навязыванием своего мнения в процессе голосования. А в программе, посвященной юбилею композитора Игоря Крутого, Лазарев и вовсе устроил маленький дебош.

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Как пишет АиФ, во время финального выступления Лазареву ему особенно понравилось выступление одной из участниц — Арпи Абкарян. Все, кроме двух судей (Лев Рудин и Николай Ерохин), кнопки нажали. Сергей начал спускаться буквально по головам своих соседей по «стене» на нижний ряд.

Оперный певец Николай Ерохин успел проголосовать «за». Лазарев допрыгал с грохотом до нужного места и нажал на кнопку Льва Руднева, тем самым проголосовав вместо него.

Теперь это история активно обсуждается в СМИ и социальных сетях. Большинство фолловеров считает, что такое поведение Сергея было заранее согласована с режиссером. Нужно же поднимать рейтинг свой и шоу.

Ежегодный телевизионный фестиваль песни «Песня года» состоится 7 декабря в Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Уже известно, что там выступит Сергей Лазарев.