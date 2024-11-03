Тони Айомми не смог выкупить собственную гитару у Hard Rock Cafe

Рок-музыкант Тони Айомми, известный как гитарист оригинального состава Black Sabbath, заявил, что не может выкупить у Hard Rock Cafe собственную гитару. Модель, о которой идет речь — Gibson «Monkey» Sg. На ней музыкант играл на ранних альбомах Black Sabbath.

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Изначально Айомми колебался, не решаясь продавать инструмент, но представителю Hard Rock Cafe удалось предложить ему выгодную сделку, сообщает Metal Injection. Согласно предварительному договору, гитарист мог в любой момент выкупить инструмент за ту же цену, за который он был продан.

Тем не менее, когда Айомми все же попытался это сделать, оказалось, что человек, с которым он заключил сделку, уже скончался. Представители Hard Rock Cafe, с которыми музыкант связался, заявили, что ничего об этом договоре не знают. Однако, в 2020-м они все же позволили Айомми временно забрать инструмент, чтобы Gibson могли создать ее копию.

Ранее лидер Black Sabbath Оззи Осборн был во второй раз введен в Зал славы рок-н-ролла.