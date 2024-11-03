Тони Айомми не смог выкупить собственную гитару у Hard Rock Cafe
Рок-музыкант Тони Айомми, известный как гитарист оригинального состава Black Sabbath, заявил, что не может выкупить у Hard Rock Cafe собственную гитару. Модель, о которой идет речь — Gibson «Monkey» Sg. На ней музыкант играл на ранних альбомах Black Sabbath.
Изначально Айомми колебался, не решаясь продавать инструмент, но представителю Hard Rock Cafe удалось предложить ему выгодную сделку, сообщает Metal Injection. Согласно предварительному договору, гитарист мог в любой момент выкупить инструмент за ту же цену, за который он был продан.
Тем не менее, когда Айомми все же попытался это сделать, оказалось, что человек, с которым он заключил сделку, уже скончался. Представители Hard Rock Cafe, с которыми музыкант связался, заявили, что ничего об этом договоре не знают. Однако, в 2020-м они все же позволили Айомми временно забрать инструмент, чтобы Gibson могли создать ее копию.
Ранее лидер Black Sabbath Оззи Осборн был во второй раз введен в Зал славы рок-н-ролла.