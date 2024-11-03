В семье Ирины Болгар судились друг с другом и не платили коммуналку

Ирина Болгар уже вела обеспеченную жизнь подруги миллиардера, когда ее родители, бывшие на тот момент уже в разводе, накопили долгов по коммуналке. Ирина в их материальные проблемы не вникала.

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Тогда же начались и суды за трехкомнатную квартиру на Васильевском острое в Санкт-Петербурге. Отец разделил ее между детьми – сестрами Ириной и Мариной и сыном от второго брака Роденом. Как пишет Телеграм-канал SHOT, в этой семье судились все. Отец против дочерей и бывшей жены, бывшая жена против дочерей и бывшего мужа, сестры против друг друга и сводного брата.

Тяжбы шли до смерти. родителей. Мать — Наталья Болгар отсудила у бывшего супруга Владимира 560 тысяч рублей за дачу в Ленобласти. Ирина в итоге не смогла отобрать у брата квадратные метры. А с сестрой они по-прежнему враждуют.

Сейчас у Ирины иная судебная полоса: через суд в Швейцарии она требует назначить ей алименты на детей в многомиллиардном размере.

Впервые об Ирине Болгар заговорили летом 2024 года, когда она начала публиковать в своем микроблоге фотографии несовершеннолетних детей с хештегом #durov. Сначала никто не поверил ее словам о том, что их отцом является основатель Telegram, а сам Дуров ситуацию проигнорировал. Тогда Ирина начала публиковать совместные снимки из личного архива.

Она уточнила, что раньше не хотела пристального внимания к себе и детям, поэтому молчала. Однако сыновья и дочь стали спрашивать, почему их не упоминают среди детей Павла Дурова. В итоге Ирина Болгар решила обнародовать эту информацию.