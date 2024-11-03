Усадьба Вайкуле пострадала от стихии

Лайма Вайкуле сейчас находится в Юрмале, там у нее свой дом. Накануне в регионе прошел ураган. Сам особняк выдержал налетевший шторм, а вот территория вокруг пострадала довольно сильно, пишет издание thevoicemag.

На выложенном певицей в микроблоге видеоролике видно, что территория завалена упавшими деревьями, в основном – соснами. Сама Вайкуле вышла на улицу в спортивном костюме, рядом с ней обнюхивал упавшие стволы ее питомец- французский бульдог.

«Вчера у нас был соснопад. Посмотрите, что случилось, пока мы спали!» — эмоционально высказалась Лайма.

Напомним, в 2022 году стало известно, что Лайма Вайкуле переехала из России в Латвию. По слухам, певица осталась без заработков и занялась организацией своих концертов в европейских странах. Однако недавно из-за низкого спроса ее шоу на Тенерифе, которое должно было состояться 11 октября, перенесли на декабрь.