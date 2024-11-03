Броневицкая о Стасе Пьехе: «он наркоман в ремиссии»

Илона Броневицкая убеждена, что ее сын Стас Пьеха не вылечился от наркомании, а просто находится в длительной ремиссии.

В подростковом возрасте Стас пристрастился к запрещенным веществам. С годами он превратился в героинового наркомана. И лишь трижды попав в реанимацию и пережив инфаркт, он все же смог справиться с зависимостью, сообщает СтарХит.

44-летний музыкант не употребляет наркотики уже давно. Однако его мама считает, что полностью излечиться в случае тяжелой наркомании невозможно. Можно лишь прекратить употребление запрещенных веществ. Но неизгладимые изменения в организме остаются.

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится. Он наркоман в огромной-огромной ремиссии», — утверждает Броневицкая.

Стас ранее заявил, что потеря голоса – одна из его фобий. Пьеха боится, что однажды выйдет на сцену и у него пропадет голос. Он порассуждал, что, если такое случится, будет «фокусы показывать, стихи читать» или перейдет на рэп.

«У меня будет такой сиплый безголосый классный рэп», - отметил Пьеха.

https://news.rambler.ru/starlife/53114995-43-letniy-pevets-stas-peha-nazval-professiyu-artista-omerzitelnoy-dlya-muzhchiny/