Bon Iver запустил сайт для поклонников, записывающих каверы на его треки

Инди-артист Джастин Вернон, выступающий под псевдонимом Bon Iver, запустил сайт для каверов на свои песни. Посетитель сайта может увидеть один из нескольких вопросов, выпадающих случайным образом.

К примеру, «Если песня — это сосуд, кто еще может его заполнить?», «Может ли сущность песни лежать вдали от того, кто исполнил ее первым?», а также «Кто еще может занять роль Bon Iver?».

Описание сайта призывает пользователей отправлять собственные видео, аудио и фото в ответ на эти вопросы. Что случится с присланными файлами, неизвестно: не исключено, что они будут также демонстрироваться на главной странице сайта. Сам сайт создан при поддержке организации Counterpart, передает NME.

Ранее в этом году инди-рок-группа The National выпустила мини-альбом NTL RM EP II.