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Bon Iver запустил сайт для поклонников, записывающих каверы на его треки

Инди-артист Джастин Вернон, выступающий под псевдонимом Bon Iver, запустил сайт для каверов на свои песни. Посетитель сайта может увидеть один из нескольких вопросов, выпадающих случайным образом.

Bon Iver запустил сайт для поклонников, записывающих каверы на его треки
© globallookpress.com

К примеру, «Если песня — это сосуд, кто еще может его заполнить?», «Может ли сущность песни лежать вдали от того, кто исполнил ее первым?», а также «Кто еще может занять роль Bon Iver?».

Описание сайта призывает пользователей отправлять собственные видео, аудио и фото в ответ на эти вопросы. Что случится с присланными файлами, неизвестно: не исключено, что они будут также демонстрироваться на главной странице сайта. Сам сайт создан при поддержке организации Counterpart, передает NME.

Ранее в этом году инди-рок-группа The National выпустила мини-альбом NTL RM EP II.

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Сергей Жуков