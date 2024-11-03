Порнозвезда Лора Тейлор попала в больницу с нервным расстройством

Любовь Бушуева, известная любителям кино для взрослых, как Лора Тейлор, госпитализирована из-за нервной работы. Проблемы со здоровьем у бывшего библиотекаря из сибирского города Ишима начались еще летом. Девушка потеряла сознание, ее доставили в больницу, где и диагностировали расстройство нервной системы, пишет Телеграм-канал Mash.

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Недавно приступ повторился. Любовь Бушуеву снова госпитализировали с нервным срывом. Ей предстоит долгое лечение, предписаны полный покой и постельный режим.

31-летняя Бушуева пробует себя в различных сферах. Девушка работала библиотекарем, сотрудницей салона эротического массажа, занималась эскортом. Также она издала книгу о секретах секс-индустрии «123 совета порнозвезды» и пишет картины в стиле наивного искусства.