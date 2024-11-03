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Гузееву обозвали «злой теткой» в эфире Первого канала

Гостья шоу "Давай поженимся" Анна Пархатская назвала Ларису Гузееву "злой теткой", так как не смогла найти мужа на передаче. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Гузееву обозвали «злой теткой» в эфире Первого канала
© РИА Новости

33-летняя мать пятерых детей Пархатская стала участницей шоу "Давай поженимся!", поскольку мечтает родить шестого ребенка. У Пархатской трое сыновей от избивавшего ее экс-супруга, а также двойняшки от иностранца из Тайланда, который просил ее сделать аборт.

Выросшая в детском доме женщина зарабатывает на жизнь тем, что пишет стихи и делает вещи на заказ. Она продемонстрировала свое творчество в эфире "Давай поженимся!", но была раскритикована Гузеевой. Телеведущая заявила, что Пархатская пишет стихи на "пещерном уровне" и посоветовала ей заняться образованием, а не думать о рождении шестого ребенка.

"Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы!" - возмутилась гостья передачи в эфире. Н

а шоу "Давай поженимся!" Пархатская выбрала в качестве жениха мужчину по имени Юрий, который отказался строить с ней отношения и сравнил ее прошлое с "дремучим лесом". Гостья передачи посчитала, что ей отказали из-за того, что Гузеева "обесценила" ее. Сама ведущая уверена, что правдиво рассказала историю женщины в эфире.

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева
Первый канал
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