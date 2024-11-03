Гузееву обозвали «злой теткой» в эфире Первого канала

Гостья шоу "Давай поженимся" Анна Пархатская назвала Ларису Гузееву "злой теткой", так как не смогла найти мужа на передаче. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

33-летняя мать пятерых детей Пархатская стала участницей шоу "Давай поженимся!", поскольку мечтает родить шестого ребенка. У Пархатской трое сыновей от избивавшего ее экс-супруга, а также двойняшки от иностранца из Тайланда, который просил ее сделать аборт.

Выросшая в детском доме женщина зарабатывает на жизнь тем, что пишет стихи и делает вещи на заказ. Она продемонстрировала свое творчество в эфире "Давай поженимся!", но была раскритикована Гузеевой. Телеведущая заявила, что Пархатская пишет стихи на "пещерном уровне" и посоветовала ей заняться образованием, а не думать о рождении шестого ребенка.

"Вы своей желчностью, этой энергетикой делаете людям больнее и хуже! Лучше быть тупым блогером, чем такой злой теткой, как вы!" - возмутилась гостья передачи в эфире. Н

а шоу "Давай поженимся!" Пархатская выбрала в качестве жениха мужчину по имени Юрий, который отказался строить с ней отношения и сравнил ее прошлое с "дремучим лесом". Гостья передачи посчитала, что ей отказали из-за того, что Гузеева "обесценила" ее. Сама ведущая уверена, что правдиво рассказала историю женщины в эфире.