Продюсер ответил, что будет с карьерой SHAMAN после разразившегося скандала

Скандал из-за регистрации бренда «Я русский» не уничтожит карьеру певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что возмущения общественников тем не менее понятны. По его словам, артист не является создателем фразы «Я русский».

Действительно, скандал вокруг попыток SHAMAN зарегистрировать свой товарный знак разгорелся и полыхает до сих пор. С одной стороны, понятны возмущения общественников. Ярослав хоть и использует в своей песне выражение «Я русский», но явно не является его создателем. Общественников возмущает даже не то, какая продукция будет производиться под этим брендом, а то, что он не имеет права зарабатывать на этой фразе. Но я не думаю, что это прям похоронит SHAMAN как артиста, — пояснил Рудченко.

Продюсер отметил, что российским звездам многое прощается. Так, по его словам, певец Филипп Киркоров и артистка Лолита Милявская продолжают выступать после скандала из-за «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме того, обратил внимание критик, певец Александр Ревва после резких высказываний тоже остается на эстраде.

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Многое артистам прощается. Посмотрим, чем завершится история. Пока весь негатив идет только из-за попытки зарегистрировать бренд, SHAMAN даже ничего не произвел. Если этот бренд зарегистрируют, то эта история получит свое продолжение, — заключил Рудченко.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш ранее заявил, что бывшая жена SHAMAN Елена Мартынова является мощным пиарщиком. Как отметил композитор, именно экс-супруга сыграла не последнюю роль в карьере певца.