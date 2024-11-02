У Сары Джессики Паркер украли декор с тыквами на $35 тысяч

У звезды сериала «Секс в большом городе», актрисы Сары Джессики Паркер украли тыквы из дома в Нью-Йорке после Хэллоуина. Об этом сообщает Daily Mail.

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У Сары Джессики Паркер украли весь декор дома к Хэллоуину: золотые и розовые тыквы, горшки и свечи. Общая стоимость украшений составила $35 тысяч (около 3,5 миллиона рублей). После инцидента актриса повесила на дверь бумагу с фразой «позор тыквенным ворам».

Сара Джессика Паркер вышла замуж за Мэттью Бродерика в 1997 году. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.

В середине января белая юбка-пачка, в которой Сара Джессика Паркер идет по Нью-Йорку во время начальных титров фильма «Секс в большом городе», была продана за $52 тысячи на аукционе Julien's.