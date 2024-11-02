Товарный знак SHAMAN "Я русский" прошел первый этап экспертизы в Роспатенте

В Роспатенте проводятся экспертизы по регистрации товарного знака певца SHAMAN "Я русский", сообщает SHOT.

Как напомнил канал, ранее общественники из движения "Зов народа" предложили запретить регистрировать слоган "Я русский" "и другие товарные знаки с указанием национальностей".

На что в Роспатенте им сообщили: по данному вопросу проводится ряд экспертиз. Согласно сведениям ресурса, на сегодня "уже сделана формальная", а далее будет проведена и "экспертиза заявленного обозначения".

То есть до итогового решения о регистрации бренда певца SHAMAN "остался всего один этап", передает канал.

Под маркой "Я русский" музыкант запланировал выпускать алкогольную и косметико-гигиеническую продукцию. Как пояснял сам исполнитель, заявку он подал "в первую очередь для защиты своей репутации".

Так как, по его оценке, некоторые предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" в формате "низкокачественного ширпотреба".