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Товарный знак SHAMAN "Я русский" прошел первый этап экспертизы в Роспатенте

В Роспатенте проводятся экспертизы по регистрации товарного знака певца SHAMAN "Я русский", сообщает SHOT.

Товарный знак SHAMAN "Я русский" прошел первый этап экспертизы в Роспатенте
© Российская Газета

Как напомнил канал, ранее общественники из движения "Зов народа" предложили запретить регистрировать слоган "Я русский" "и другие товарные знаки с указанием национальностей".

На что в Роспатенте им сообщили: по данному вопросу проводится ряд экспертиз. Согласно сведениям ресурса, на сегодня "уже сделана формальная", а далее будет проведена и "экспертиза заявленного обозначения".

То есть до итогового решения о регистрации бренда певца SHAMAN "остался всего один этап", передает канал.

Под маркой "Я русский" музыкант запланировал выпускать алкогольную и косметико-гигиеническую продукцию. Как пояснял сам исполнитель, заявку он подал "в первую очередь для защиты своей репутации".

Так как, по его оценке, некоторые предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" в формате "низкокачественного ширпотреба".

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