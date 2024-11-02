Звезда ТНТ Незлобин назвал США своим домом

Экс-звезда ТНТ, комик Александр Незлобин назвал США своим домом. Об этом он высказался в видео на своем YouTube-канале.

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По словам Незлобина, чтобы он смог приехать в Россию, это для него «должно быть безопасно».

«С удовольствием буду туда ездить, но какое-то время я живу здесь, это мой дом, меня здесь приняли», — признался артист.

Также, добавил Незлобин, он мог бы вернуться в Россию в старости.

Александр Незлобин играл в составе команды КВН Уральского государственного экономического института, с 2006 по 2018 год был резидентом Comedy Club на ТНТ. В 2021 году Незлобин покинул США и переехал в США, где продолжает строить карьеру комика.

Накануне стендап-комик Андрей Айрапетов заявил в подкасте для YouTube-канала «Ночная смена», что чувствует себя чужим в России. Айрапетов признался, что приезжал в Москву на неделю, чтобы встретиться с коллегами.