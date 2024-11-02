Продюсер раскрыл гонорар Ани Лорак

Певица Ани Лорак зарабатывает за концерт от 1,5 млн рублей. Как сообщает портал «Страсти», об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что Лорак — талантливая певица с хорошими вокальными данными. По мнению Дворцова, она одна из немногих артисток российского шоу-бизнеса, которая остается «вот такая прям душевная». При этом после начала спецоперации исполнительница оказалась в затруднительном положении. Ее позиция была неясна, а многие считали, что Лорак покинет Россию. Однако этого не произошло, и она вернулась на российскую сцену и телевидение.

«У Ани Лорак гонорар от 1,5 млн рублей до 3,5 млн рублей за концерт в Москве. За последние годы ее песни хуже не стали», — сказал Дворцов.

Продюсер считает, что Лорак «останется на плаву», если не будет «сидеть на двух стульях», как пыталась в начале спецоперации.