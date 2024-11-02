Продюсер раскрыл гонорар Ани Лорак

Продюсер рассказал, сколько получает за концерт Ани Лорак
Певица Ани Лорак зарабатывает за концерт от 1,5 млн рублей. Как сообщает портал «Страсти», об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Он отметил, что Лорак — талантливая певица с хорошими вокальными данными. По мнению Дворцова, она одна из немногих артисток российского шоу-бизнеса, которая остается «вот такая прям душевная». При этом после начала спецоперации исполнительница оказалась в затруднительном положении. Ее позиция была неясна, а многие считали, что Лорак покинет Россию. Однако этого не произошло, и она вернулась на российскую сцену и телевидение.
«У Ани Лорак гонорар от 1,5 млн рублей до 3,5 млн рублей за концерт в Москве. За последние годы ее песни хуже не стали», — сказал Дворцов.
Продюсер считает, что Лорак «останется на плаву», если не будет «сидеть на двух стульях», как пыталась в начале спецоперации.